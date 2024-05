El Estadio Akron será el anfitrión del primero de los cruces de la serie de cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX, cuando las Chivas de Guadalajara reciban a los ‘Diablos Rojos’ del Toluca la próxima semana, aún con día y horario a confirmar.

De cara a esta presentación trascendental en la temporada, Fernando Gago comenzó a trabajar el encuentro, pero bajo una certeza clara: según ha indicado la prensa rojiblanca, Chivas repetiría los mismos once que vencieron a Atlas el último fin de semana.

De este modo, a una semana del choque ante los dirigidos por Renato Paiva, el ‘Rebaño’ sabe que saldría al campo de juego con Rangel; Mozo, Sepúlveda, Orozco, Castillo; Pérez, Beltrán, Gutiérrez, Brizuela; Marín, Alvarado; reiterando la alineación que viene dándole resultados al DT argentino.

Cabe recordar que, con los mismos nombres, el equipo rojiblanco acumula 5 victorias consecutivas: 2-0 vs. Rayados de Monterrey, 3-2 vs. Puebla, 1-0 vs. Pachuca, 2-0 vs. Querétaro y 1-0 vs. Atlas. Por este motivo es que el estratega albiceleste casi que ‘se ve obligado’ a utilizar el mismo once.

Fernando Gago, en su último cruce contra el Toluca de Paiva [Foto: Getty Images]

El Toluca tendrá ante las Chivas una verdadera prueba de fuego, ya que el Guadalajara ha sido el primer equipo que lo venció en el año (el pasado 31 de enero), antes de lo cual los ‘Diablos’ estuvieron tres partidos invictos y luego de lo cual estuvieron diez encuentros sin perder.

En el historial total de enfrentamientos, Toluca aventaja a Chivas por seis partidos de diferencia, con 22 triunfos, 16 empates y 16 derrotas. ¿Podrá estirar la ventaja? ¿O el Guadalajara acortará y se pondrá más a tiro en la comparación?