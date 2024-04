Alexis Vega volvió a convertir con la jersey del Toluca y sigue de racha en su regreso a los ‘Diablos Rojos’, club que lo formó, que lo hizo debutar en la máxima categoría y que lo catapultó a la consideración del Selección Mexicana.

Si bien a su llegada debió someterse a una etapa de puesta a punto, su impacto al volver a los campos de juego fue inmediato y hoy pasa por un momento inmejorable, volando físicamente y con unas estadísticas de lujo.

El delantero abrió la goleada 5-1 ante San Luis con el primer tanto del encuentro en el Estadio Alfonso Lastras, con un fuerte remate al centro de la portería luego de un rebote por un cabezazo al palo del lateral Brian García.

Con esta anotación y sumados a sus otros dos pases-gol en la victoria del viernes, Alexis acumula 5 tantos y 4 asistencias en sus últimas 7 presentaciones, en una seguidilla extraordinaria que constituyó un aporte clave para la clasificación obtenida a cuartos.

“Creo que he venido trabajando muchísimo, es gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho, estoy jugando en una posición más cerca de la portería, en mis inicios fui centrodelantero, no desconozco la posición y tengo el olfato que me caerán las pelotas para anotarlas“, afirmó Vega sobre su brillante forma física y futbolística en la actualidad de los Diablos Rojos.

El delantero fue consultado sobre el cambio entre sus últimos tiempos en Chivas Guadalajara y este nuevo comienzo en Toluca, y él no dudó. “Regresé a un lugar donde me siento querido, donde la gente me ha brindado su apoyo; estoy contento, feliz, disfrutando hacer lo que más me gusta hacer y trataré de seguir por este camino”, sentenció el futbolista de 26 años que no la pasó bien en el cierre de su ciclo en el ‘Rebaño’.

Por último, Alexis dio su opinión sobre el transitar del conjunto escarlata, que y sacó pasaje a los cuartos de final. “Creo que los equipos saben de qué estamos hechos, desde la portería hasta la delantera tenemos un gran plantel, nosotros trabajamos calladitos que es lo más importante“, señaló el máximo artillero de los Diablos en el Clausura 2024.