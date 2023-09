Pumas UNAM venció por 3 a 2 a Atlético San Luis en la jornada 8 del Apertura 2023 de la Liga MX. Luego del encuentro, Antonio “Turco” Mohamed llenó de elogios a César “Chino” Huerta, quien marcó uno de los tantos del partido y tuvo una gran actuación.

Los elogios de Mohamed al Chino Huerta

Antonio Mohamed, el estratega al mando de Pumas, no escatimó en elogios hacia Huerta. En la conferencia de prensa posterior al partido, destacó no solo el talento del ‘Chino’, sino también su humildad y dedicación. “Es un chico que tiene muy claro lo que quiere, no tiene techo”, afirmó Mohamed.

Además, resaltó que Huerta es “Realmente diferente a cualquier jugador de esta liga, esta en un gran momento y hay que aprovecharlo, esperemos que siga en crecimiento”.

Además agregó, “Tiene mucha humildad, escucha, trabaja todos los días como el mejor, es el ejemplo que les da a los compañeros”.

El futuro de Huerta

El ‘Turco’ Mohamed confía plenamente en que Huerta aún tiene mucho más que ofrecer. Expresó su esperanza de que el joven jugador continúe mejorando, ya que eso sería de gran beneficio para el equipo de la Universidad.

“Ojalá que le falte mucho para estar en su mejor nivel porque así nos ayuda bastante, y si mejora más todavía nos va a ayudar más”, señaló el técnico.