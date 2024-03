El entrenador de Atlas reflejó que el equipo quedó dolido por el resultado negativo ante el América y por la expulsión, ahí hace hincapié, ya que para él la sanción a Santamaría sentenció el juego. Beñat San José apuntó a la jugada previa a la decisión del árbitro, la mano de Diego Valdés.

“Yo creo que no deberían dejar dominar el balón en el área con la mano. Ahí empezó toda la jugada, no sólo no hubiese venido el gol, sino también la expulsión. Eso marcó absolutamente todo”, confesó Beñat San José, avivando aún más la polémica que generó dicha jugada.

Atlas tuvo una noche complicada, el abultado resultado en contra pone contra las cuerdas al entrenador, ya que son cinco juegos de manera consecutiva que Los Zorros no pueden conseguir la victoria. A pesar de esto San José se mostró optimista con su trabajo.

Beñat San José apunta a la decisión de VAR

Todo Atlas reclamó la mano de Diego Valdés en la previa a la infracción que cometió Santamaría que derivó en su expulsión. Beñat San José puso el ojo en el VAR, ya que para él se debería haber anulado la acción.

“Ha habido un control con la mano. Sin ese control el balón no se hubiese proyectado hacia nuestro arco. Sé que la labor de los árbitros es difícil, pero podrían haber revisado la jugada en el VAR”, sentenció San José.

San José apoya a Santamaría por la expulsión

Sin dudas que la decisión arbitral terminó por sentenciar de alguna manera en juego entre Atlas y América. La expulsión de Ánderson Santamaría fue una acción clave en el resultado. Beñat San José apoyó a su futbolista tras recibir la tarjeta roja que lo sacó del partido.

“Santamaría está haciendo grandes partidos, hoy le ha pasado esa circunstancia. Él habrá visto la mano previa y lo ha desconcertado en la acción siguiente. Si no hubiera pasado lo de antes evaluaría más a mi jugador”, sentenció San José.