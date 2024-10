Desde Argentina se confirmó la noticia de que el entrenador sudamericano no seguirá en el Rebaño y volverá a su país para hacerse cargo del club en el cual surgió como futbolista.

La historia de Fernando Gago y Chivas llegará a su fin tras el encuentro entre el Rebaño y Atlas, quienes se enfrentarán este sábado en el Clásico Tapatío de la Jornada 11 de la Liga MX. De esta forma, el entrenador argentino de 38 años se marchará de la perla tapatía nueve meses después de haber asumido el cargo y continuará su carrera en Boca Juniors, club en el cual surgió como futbolista.

Así, se confirmaron los rumores que comenzaron a escucharse durante el inicio de esta semana, luego de que la entidad sudamericana comenzara la búsqueda de un nuevo director técnico.

Fernando Gago se irá de Chivas tras la disputa del Clásico Tapatío. (Imago)

Según el periodista argentino Germán García Grova, los Xeneizes le pagarán a Chivas la cláusula de salida de Fernando Gago, la cual no es superior al millón de dólares pese a los trascendidos que hablaban de un monto mayor.

El saldo en Chivas del ex futbolista de Real Madrid, Valencia y Roma, entre otros, muestra una eliminación en semifinales de la Liguilla del Clausura 2024 a manos del América y un temprano adiós en fase de grupos de la Leagues Cup 2024.

El posible sucesor de Fernando Gago

Ante esta situación, la directiva de Chivas parece haber encontrado del sucesor de Fernando Gago. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el Rebaño tiene muy avanzada la llegada de Gerardo Espinoza, ex timonel de las selecciones Sub 22 y Sub 23 de México, además de haber conducido a Atlas y al CD Tapatío, entre otros.

Vale destacar que el sinaloense tuvo su última experiencia en el Aucas ecuatoriano, donde dirigió tan solo 15 encuentros entre enero y junio de este año.