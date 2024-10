La jornada 12 del Apertura 2024 comenzó este viernes con dos juegos. Uno de ellos fue el Atlas vs. Mazatlán, quienes se enfrentaron en el Estadio Jalisco en un juego muy importante para los Zorros, y no tanto para los Cañoneros, quienes ya no tienen prácticamente ninguna expectativa en el torneo.

La victoria frente a Chivas en la jornada 11 fue una excelente noticia para los rojinegros, quienes ingresaron en puestos de Play-In para el Apertura 2024. Es por eso que el juego de este viernes representaba una gran oportunidad para Atlas para continuar por la senda positiva luego de la mala racha previa.

Por su parte, los Cañoneros no han tenido un buen torneo en absoluto. Tal es así que de las primeras once jornadas solo ganaron un partido. Y ya con los puestos de clasificación muy lejanos, los de Víctor Vucetich salieron en busca de un triunfo que los saque de los puestos bajos.

Sigue la problemática: reocupante entrada en Atlas vs. Mazatlán

En el Estadio Jalisco se vio una imagen alarmante, y que agranda la gran problemática que atraviesa la Liga MX. Resulta que las gradas del recinto se encontraban prácticamente vacías, añadiendo un nuevo caso a una tendencia que lleva semanas, e incluso meses, presente en el futbol mexicano.

Resulta que el Apertura 2024 ha roto récords negativos en cuanto a asistencia a estadios mexicanos. De hecho, el propio América, vigente bicampeón del país, ha tenido registros muy negativos, y la afición no se ha mostrado junto al equipo. Y si bien la mudanza de la localía influye, no deja de tratarse de algo preocupante.

Sin ir más lejos, en el Estadio Jalisco se dio un nuevo episodio de esta problemática. Ahora, los directivos del futbol mexicano tendrán que analizar las causas de esta situación para evaluar posibles soluciones para mejorar la Liga MX de cara al Clausura 2025.