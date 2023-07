El Club América, conocido popularmente como las Águilas, ha lanzado una oferta formal por el joven futbolista Omar Campos, de 20 años. La directiva del equipo espera que Santos Laguna, el actual club de Campos, acepten la oferta y permitan al jugador unirse a las filas del América.

Este negocio en verdad sería un intercambio. América estaría dispuesto a dar uno de sus pilares a cambio de una de las promesas del futbol mexicano.

Un fichaje ansiado por la afición

La afición del América ha estado pidiendo el fichaje de Campos durante mucho tiempo. La directiva del equipo ha hecho un último esfuerzo para conseguir al jugador, y parece que su perseverancia ha dado frutos.

Según informes, Campos ha dado el sí a la oferta del América, lo que indica que el tan ansiado fichaje podría estar a punto de materializarse.

El intercambio por Campos

El América habría negociado con Santos Laguna un intercambio por Omar Campos. En el mismo, las Águilas darían a cambio al defensor Néstor Araujo, internacional con la selección mexicana.

Omar Campos, un perfil prometedor

Omar Campos, nacido el 20 de julio de 2002 en la Ciudad de México, ha estado jugando para Santos Laguna desde 2020.

Con un valor de mercado de 5 millones de euros, Campos ha demostrado ser un defensa sólido y prometedor. Su posible incorporación al América podría fortalecer significativamente la defensa del equipo.

¿Qué pide Campos?

Aunque los detalles de la oferta del América no se han revelado, se sabe que el equipo no ha mostrado interés por otro jugador que no sea Campos. Esto sugiere que la directiva del América está dispuesta a satisfacer las demandas de Campos para asegurar su fichaje.