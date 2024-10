Con la salida de Fernando Gago, la directiva de Chivas ya se pone manos a la obra para encontrar a su sucesor. Pese al andar irregular en el Apertura 2024 de la Liga MX, el equipo aún tiene chances muy claras de poder meterse a la Liguilla directo a los Cuartos de Final.

Pachuca, Necaxa, Puebla, Pumas, Santos Laguna y Atlético San Luis son los rivales que aparecen en el horizonte para el cuadro rojiblanco. Si bien hay partidos difíciles, no enfrentará a los cuatro primeros de la tabla y ya pasó por los Clásicos ante América y Atlas.

Tigres fue el último club para Robert Dante Sibolid. [Foto IMAGo]

La directiva ya busca al sucesor del argentino y, en la danza de nombres, apareció un candidato que podría asumir. Se trata de Robert Dante Siboldi, con pasado en varios clubes de la Primera División de México como Cruz Azul y Tigres, podría tener un paso por otro grande del país.

En diálogo con ESPN, el DT habló sobre la chance de dirigir al equipo: “Para mí sería un gran honor, el poder estar al frente de un proyecto como es Chivas y sabiendo todo lo que es su historia todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México“. “Para mí sería un gran honor sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier entrenador sería un gran honor y un gran desafío liderar un proyecto así”, agregó.

¿Hubo contacto de Chivas con Robert Dante Siboldi?

El propio entrenador se encargó de disipar las dudas: “Conmigo no se ha comunicado nadie, casi no presto mucha atención a los medios. No sabía que estaba tan solicitado”. Si bien no hubo comunicación oficial, es parte de una lista de técnico que pueden ser DT del Rebaño.

