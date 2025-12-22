Este Apertura 2025 aunque el conjunto de Querétaro no volvió a figurar en la Liguilla del torneo, tuvo algunos cambios que le permitirán adecuarse a un nuevo sistema. Y es que eran un equipo propiedad de Grupo Caliente, que muchas veces rotaba técnicos y jugadores entre Tijuana, Dorados de Sinaloa y El Elche de España.

Sin embargo, esto no le estaba funcionando como para volver a sus años de gloria, esos en los que peleaba campeonatos y traía estrellas como Ronaldinho. Pero al parecer con esta nueva compra, no sólo se le dijo adiós a dueños y directiva, sino que también lo hicieron con la dirección técnica de Benjamín Mora para traer a Esteban González.

El fichaje de Querétaro proveniente del Manchester City

Ahora parece que “El Chino” ya está armando su plantilla de la mejor manera para encarar el Clausura 2026 con mejores resultados y uno de estos cambios que prepara es precisamente la llegada de un jugador proveniente del Manchester City. La noticia sorprendió al darse como oficial por parte de Fabrizio Romano.

El nuevo fichaje de Querétaro es nada más y nada menos que Alex Alcalá, el méxico-americano firmará un contrato con los Gallos Blancos a sus 20 años de edad. De acuerdo con la fuente, pese a ser un futbolista con formación estará en la plantilla del primer equipo y no se detalle precisamente por cuántos años estaría firmando.

¿Quién es Alex Alcalá?

Alejandro Alcalá Solorio es un futbolista que juega como centrocampista en el Manchester City en la categoría Sub 23 y ha formado parte del Tricolor en la Sub 16. Su debut lo hizo en el Ventura Country FC, que es uno de los equipos filiales de LA Galaxy y donde estuvo hasta 2023, de ahí pasó al equipo inglés donde se desempeñaba actualmente.

En síntesis

El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó que Alex Alcalá, el talentoso mediocampista méxico-americano, dejará las filas del Manchester City para unirse al proyecto de Esteban “El Chino” González en Querétaro.

Perfil del jugador: Alejandro Alcalá Solorio, de 20 años, se desempeña como centrocampista ofensivo o extremo. Es conocido por su habilidad técnica y su baja estatura, lo que le ha valido comparaciones con grandes astros del fútbol.

Salto al primer equipo: A diferencia de su etapa en Inglaterra, donde militaba en la categoría Sub-23 de los "Citizens", Alcalá llega a México con la garantía de formar parte de la plantilla del primer equipo.

Formación de élite: Iniciado en el Ventura County FC (filial de LA Galaxy), Alcalá fue captado por el City Football Group en 2023 tras deslumbrar en torneos juveniles y con la Selección Mexicana Sub-16.

