El Apertura 2025 de la Liga MX está de a poco llegando a su fin y, tras la disputa de las Semifinales de la Liguilla, quedan apenas dos compromisos para que culmine el certamen nacional. Más allá de los involucrados, el resto de equipos ya piensan en el año próximo.

Y un equipo que tenía pendiente resolver algo sumamente importante era Querétaro. Tras la salida de Benjamin Mora, los Gallos Blancos terminaron de definir a su nuevo director técnico, que fue anunciado a través de las redes sociales del club con un particular video.

El elegido fue elchileno Esteban González, entrenador campeón de la Primera División de Chile con Coquimbo Unido, que ganó su primera liga. El club lo presentó a través de redes sociales por medio de un original video que emula a videojuegos retro.

En su web, el club esgrimió: “El timonel, conocido por su enfoque estratégico y su capacidad para desarrollar talento joven, se unirá a nuestro equipo con la misión de fortalecer el proyecto deportivo y llevar a Gallos Blancos a ser un plantel competitivo. Su filosofía de juego y su experiencia en el futbol chileno serán fundamentales para afrontar los desafíos de la próxima temporada en la Liga MX“.

¿Cómo fue el 2025 de Esteban González en Coquimbo Unido?

En lo que respecta en lo meramente estadístico, más allá del título, Esteban González estuvo al mando en 43 partidos de club, cosechando 29 victorias, 10 empates y apenas 4 derrotas, obteniendo la muy buena cifra de 75,19% de la efectividad de los puntos.

