El Torneo Clausura 2026 recién arranca y, por ahora, todo apunta a que los equipos de siempre serán los principales candidatos al título. A diferencia de los últimos años, esta vez no habrá Play-In, ya que el calendario estará muy ajustado por el Mundial 2026, por lo que clasificarán directamente los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones.

Sin embargo, hay un factor que podría complicar la recta final para algunos de los clubes más importantes del futbol mexicano. Chivas, América y Rayados podrían perder la localía si llegan a las instancias finales, lo que generaría un inconveniente sin precedentes en la Liguilla.

“Vaya lío que se armó en CDMX, Guadalajara y Monterrey con los clubes locales que recibirán el Mundial este verano, pues sus estadios serán entregados a FIFA para el magno evento y no podrán tener Liguilla. Pero hay una luz”, explicó el columnista Francotirador en Récord.

De acuerdo con el periodista, los estadios Akron, BBVA y Banorte deberán pasar a control total de FIFA 30 días antes de que inicie el torneo, como está estipulado en los contratos. Esto significa que si Chivas, Rayados o América logran avanzar a Semifinales o Finales, no podrían jugar en su casa, ni siquiera en competencias de Concacaf.

El problema no es menor y los clubes ya están preocupados: “Los equipos pusieron el grito en el cielo ante el ‘feliz problema’ que eso significaría. Ya empezó la especulación sobre a dónde tendrían que trasladarse para jugar, al estilo de América cuando disputó finales fuera de casa”, agregó Francotirador.

Sin embargo, parece haber una salida. El columnista reveló que la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Doña Fede, ya inició contacto con FIFA para solicitar posibles excepciones en caso de que estos estadios mundialistas coincidan con partidos de Liguilla. Por ahora, los clubes esperan la respuesta y mantienen la esperanza de poder jugar en casa, aun con el Mundial cerca.

