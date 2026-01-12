Rogelio Funes Mori salió de Rayados y hasta el momento no ha tenido un buen desempeño tanto en Pumas como actualmente en el Club León. Sin embargo, Ignacio Ambriz confió en él para este Clausura 2026 y disputó el primer encuentro contra Cruz Azul, el marcador fue favorable para los esmeraldas y ahora habría cambios.

Aunque no fue quien marcó la anotación, parece ser que es importante en el esquema de Nachito, pero hay que recordar que ahora llegó Diber Cambindo y esta Jornada 2 cuando visiten a Pachuca este martes tendrá que ser con el colombiano a la cabeza, por lo que podría hacer que esas oportunidades para el naturalizado mexicano se vayan.

Y es que cabe mencionar que de acuerdo con la información del periodista Ezequiel Gasca, será el exjugador de Necaxa quien dispute este duelo ante los Tuzos quienes vienen de una derrota, pero no dejaría a Funes fuera sólo por darle lugar a Cambindo, sino que el técnico considera que debe descansar y estar listo para su siguiente encuentro.

¿Cambindo va por el lugar de Funes Mori en León?

Al parecer estas primeras fechas tendrá que hacer ese intercambio, puesto que ahora piensa analizar cómo juega cada uno. Funes Mori podría depender de lo que haga Diber en su primer duelo y de lo que él pueda hacer ante su exequipo, los Pumas, sobre todo porque en su llegada el colombiano ya dejó la vara alta para lo que viene.

“Depende de cada partido, es totalmente diferente, esperemos y en alguna ocasión por ahí podamos compartir la cancha. Yo soy fan de él (Funes Mori) yo se lo he dicho, que lo admiro mucho y me gustaría compartir el ataque con él (…) Esa es la consigna mía, los goles, yo vengo a dar todo por la institución, espero marcar la cuota de goles que tengo constantemente (8)”, mencionó sobre su llegada a León. Diber Cambindo

