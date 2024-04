Tigres UANL está mejorando su nivel futbolístico, y hay ciertos jugadores que son parte elemental de ello. Uno de ellos es Diego Lainez, quien es un jugador importante para Robert Siboldi. Y justamente, hablando sobre el técnico, el mediocampista lo llenó de elogios y manifestó la importancia que tuvo para su crecimiento.

A pesar de haber alternado titularidades y suplencias en los últimos partidos, está claro que el futbolista de 23 años es un elemento de importancia para el entrenador. Pero, además, gran parte de ello se lo debe a la gran mejoría que ha tenido últimamente, tanto en nivel como así también en polivalencia.

Y justamente, gran parte de ello se lo debe ni más ni menos que a Robert Siboldi, quien lo ayudó a ha tener un crecimiento considerable. Y justamente, Diego Lainez aprovechó la previa del juego ante Pachuca para llenar de elogios a su entrenador.

El profundo agradecimiento de Diego Lainez para Robert Siboldi

“Creo que he mejorado en muchos aspectos”, señaló el mediocampista en primer lugar. Y a continuación, añadió: “puedo jugar como extremo, ser ofensivo, insistente, peligroso, desequilibrante, lo que me pide el profe y si me pide más sacrificio, guardar el orden, la línea, jugar como defensivo, como carrilero. Todo es gracias al profe Robert”.

“He tenido más opciones y variantes en el juego”, continuó Lainez. Pero, además, este último aprovechó para manifestar su apoyo hacia Siboldi: “Creo ciegamente en él porque he mejorado mucho, no sólo en mis virtudes, sino en lo que a lo mejor muchas veces no hacía antes y lo he potencializado”.

¿Cuándo juega Tigres UANL frente a Columbus por Concachampions?

Luego de haber igualado a uno en el juego de ida, el equipo de Robert Siboldi volverá a enfrentarse al equipo de la MLS este martes 9 de abril, a partir de las 18:45. Sin embargo, lo cierto es que ahora, Tigres tiene la mente puesta en el juego del Clausura 2024 ante Pachuca.