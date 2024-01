Piero Quispe es una de las grandes novedades del mercado de transferencias en la Liga MX con su llegada a Pumas UNAM, El mediocampista ofensivo peruano, de 22 años, es mirado de reojo desde el futbol europeo y hasta se rumora con el Inter de Milán en un futuro.

Por él, los Felinos le pagaron a Universitario de Perú 2.000.000 dólares aproximadamente y le dejaron un 10% de la ficha a su ahora ex equipo. En las últimas horas, Quispe habló sobre lo que sueña lograr en Pumas.

¿Qué dijo Quispe sobre su sueño en Pumas?

Quispe brindó una entrevista con la prensa oficial de los Pumas UNAM. Allí, dio declaraciones sobre lo que sueña conseguir en el equipo: “Mis objetivos son salir campeón, demostrar de qué estoy hecho y aportar al grupo con mi juego. Yo sé que, con la bendición de Dios, lo vamos a lograr“.

Luego, se explayó: “Es un equipo grande, con mucha historia, y su hinchada me gustó desde que la vi en los videos. Esta es una bonita oportunidad para mostrar de qué estoy hecho. Me dijeron que el grupo era una familia y así es. Desde el primer día, me integraron y doy gracias a todos por eso”.

¿Con futuro en el Inter de Milán?

Pese a que todavía no jugó ningún partido oficial en Pumas, diferentes reportes señalan que el Inter de Milán estaría mirando la proyección de Quispe en México de reojo, pensando en hacer una inversión a futuro.