Emotivo: Chicharito no pudo evitarlo y se quebró en rueda de prensa tras debutar en Chivas

Javier Hernández volvió a vestir la playera de Chivas Guadalajara en lo que fue una jornada inmejorable para el Rebaño Sagrado, con victoria en casa, goleada ante los Pumas y el regreso del hijo pródigo al Estadio Akron.

Y finalmente el retorno sucedió. 13 años, 6 meses y 22 días tuvieron que pasar para que ‘Chicharito’ vuelva a jugar en el club donde se crió: aquel 30 de julio de 2010 donde se despidió de la afición tuvo su sanación en la noche de sábado, con la ovación de bienvenida que recibió de todas las gradas.

Luego del regreso a las canchas, el delantero platicó en rueda de prensa y no pudo contener la emoción. “Desde que me dijeron que tenía que hablar aquí, estoy tratando de encontrar las palabras porque estoy así, emocionado”, afirmóel experimentado futbolista de pasado en Los Ángeles Galaxy.

El atacante de 35 años viene de sufrir una rotura de ligamentos cruzados, que lo marginó de los campos de juego por más de medio año, y sobre esto se expresó. “Una persona cercana a mí me envió dos fotos: una de la operación y otra de cuando sucedió la lesión. Estoy feliz, es un momento muy gratificante, porque sí, son momentos muy duros, solitarios, pero enriquecedores; y no hay mejor manera que hacerlo en casa, con esta institución, ganándole a uno de los clubes más importantes del país”, confesó el ex capitán de la Selección Mexicana, recordando la extensa recuperación que debió atravesar.

Por otra parte, ‘Chicharito’ se refirió a la afición y al cariño recibido durante los rumores de su llegada a las Chivas de Guadalajara y el pedido insistente porque se concrete su vuelta. “Desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara… la palabra ‘gracias’ a toda esta gente se queda muy corta, con los 40 o 45 millones de chivahermanos del mundo”, se sinceró Hernández en conversación con los reporteros presentes en la sala de conferencias.

Finalmente, el histórico emblema confesó sus sensaciones al ingresar a los 87 minutos de partido en lugar de su colega Cade Cowell, autor de uno de los goles. “Estoy muy conmovido, más allá de que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista, y eso créeme que no tiene palabras”, aseguró el gran fichaje rojiblanco para este Clausura 2024 de la Liga MX.