A falta de una única jornada de la fase regular por disputarse, varios equipos ya se han despedido del Clausura 2024 por no alcanzarle las matemáticas para avanzar a la siguiente instancia, y así, comenzaron a moverse en el mercado de fichajes.

Uno de ellos ha sido el Santos Laguna, que dejará atrás este fin de semana una campaña para el olvido en la Liga MX, donde se ubica en la decimotercera posición y sólo ganó 4 juegos de 16 disputados, quedando muy lejos de la zona de clasificación.

De esta manera, la directiva de los ‘Guerreros’ sabe que no puede fallarle a su afición, y es por ello que apuntarán fuerte a reforzarse en la ventana de transferencias de verano, donde ya han acordado ciertos objetivos de mercado.

Dentro de las alternativas que analiza Santos para cada línea del equipo, la opción que surge como Plan A para jerarquizar la ofensiva de los ‘Laguneros’ es el nombre de Jean Meneses, atacante chileno que hoy milita en el Toluca.

El delantero está pasando un semestre futbolístico fantástico, siendo muy importante para la gran colecta de puntos de los ‘Diablos Rojos’ en este Torneo Clausura, con 6 goles y 5 asistencias en 15 encuentros que jugó en lo que va del presente campeonato.

Según la información del periodista Axel Ramírez, del sitio ‘Modo Guerrero’, Meneses es “el jugador más posible en llegar a la comarca” a mitad de año, con vistas al Apertura 2024 donde Santos debe remontar la imagen que le dio a su afición los últimos meses.

De acuerdo al reporte, Jean es la prioridad de Ignacio Ambriz, DT del conjunto verdiblanco, que ya lo dirigió en el paso del estratega por el Toluca hasta el año pasado; entendiendo que la presencia de ‘Nacho’ podría tentar al chileno para llegar a la institución.

Además, el cronista ha confirmado que ya existieron contactos de club a club por el intento de transferencia, aunque la respuesta de los Diablos ha sido que no platicarán hasta no terminar su actuación en el Clausura, si bien no han contestado si tienen o no la intención de desprenderse del ‘Takeshi’.

Actualmente, la cotización de mercado de Meneses es de 3 millones de euros según la plataforma Transfermarkt, aunque debido a su excelente transitar, Toluca podría pedir todavía más dinero para dejarlo ir, para compensar una posible pérdida de una figura actual del primer equipo.