Uno de los duelos de la jornada 10 de la Liga MX será el que disputarán Rayados y Pumas el próximo domingo en el Estadio BBVA. En la previa, Fernando Ortiz, el entrenador de Monterrey, habló en conferencia de prensa sobre el rival y la posibilidad de que Rogelio Funes Mori juegue con los Universitarios.

Fernando Ortiz habló sobre Funes Mori

“Con respecto a Rogelio, es un jugador que se fue de la institución como ídolo, como histórico, pero si habría que enfrentarlo va a ser uno más. Tendríamos las preocupaciones necesarias, aunque no sé si va a estar”, expresó el entrenador de Rayados en conferencia de prensa.

Recordemos que el delantero jugó durante 9 años en Rayados y se convirtió en una leyenda del equipo, a tal punto de transformarse en el máximo goleador de la historia del club luego de superar a Humberto Suazo.

Tras su histórico paso por Rayados, el argentino tomó la decisión de firmar contrato con Pumas hasta diciembre de 2025 y, lamentablemente, la afición de los Universitarios aún no pudieron disfrutarlo mucho en el campo por la fractura de costillas que sufrió Funes Mori en la jornada 2 de la Liga MX.

Es por esta razón que finalmente se confirmó que el delantero no estará presente para enfrentar a su ex equipo en el Estadio BBVA. Funes Mori ya volvió a entrenar a la par del grupo, pero Gustavo Lema decidió no apresurar su regreso y el argentino tendrá que esperar para volver a vestir la playera de Pumas.

Por el lado de Rayados, el equipo empató el miércoles pasado con los Xolos y desaprovechó la chance de colocarse como único líder del Clausura 2024, pero ahora tendrá una buena oportunidad frente a Pumas para seguir en una dinámica positiva.