La clasificación a semifinales del Clausura 2024 agrandó por demás a los fanáticos de las Chivas de Guadalajara, al punto que algunos de ellos se sintieron en el lugar y con la impunidad de mofarse de los familiares de jugadores de Toluca a través de las redes sociales.

Uno de ellos atacó a la pareja de Alexis Vega, que habitualmente contesta amablemente los mensajes recibidos sobre todo a los propios fanáticos de los ‘Diablos’. Sin embargo, esta vez tuvo que hacer frente a un ‘gracioso’ del Guadalajara.

Ante las burlas del simpatizante de Chivas, Paula González respondió haciendo referencia al gol anulado a Vega sobre el final del juego de vuelta, por el cual continúa la polémica. “¿Con ayuditas quién no? Sí, con ayuda sólo así”, disparó en el chat de la red social ‘Instagram’ que se viralizó en las últimas horas.

Alexis Vega y su pareja, Paula González.

“Maduren, ya ganaron ustedes que más quieren? Nosotros sabemos perder, ánimo!!”, agregó la pareja del atacante escarlata en contestación a los agravios recibidos de la parcialidad rojiblanca luego del traspié del Toluca en la fase final del Torneo Clausura.

El usuario que inició la discusión viral acusó a Vega de faltarle el respeto al Guadalajara en la serie de cuartos de final ante su ex equipo cuando eso no sucedió en ningún momento, lo cual hizo explotar a González. “¿Quién no respetó? ¿Cuándo no respetó o qué? ¿Cuándo salió a decir algo mal de Chivas? Respeta tú mijo que no tienes idea de lo que hablas”, respondió ya en un tono muy enfurecido e indignada.

Por último, se puso sobre la mesa la acalorada pelea del campo de juego entre Ricardo Marín y Alexis Vega en pleno Toluca-Chivas, y con ironía la esposa del futbolista de los ‘Diablos’ le puso fin a la conversación: “Marín no vi que metió gol, sorry. Aparte, ¿tú no te defiendes cuando alguien te insulta? Marín también le dijo de cosas a Alexis, obvio que se va a defender; así es esto, si quieren respeto respeten, si tiran tiramos, así es el futbol. Ojalá siga así y les llegue la 13 con ayuda de Marín, ya que tanto lo defienden y creen en él”.

Cabe recordar que, desde su salida de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega se ha portado como un caballero, transmitiendo en cada entrevista pública su agradecimiento a la institución rojiblanca por los momentos vividos y la hospitalidad recibida hasta el último día. Pero algunos no son la misma calidad de personas…