¿Está castigado?, Jordy Caicedo no será parte de la convocatoria del Atlas vs. Toluca

El Clausura 2024 ha sido un verdadero martirio para los tapatíos. El Atlas llega al duelo contra el Toluca con una racha negativa de ocho partidos sin conseguir la victoria. Para colmo, para el juego de este domingo sumará algunas bajas, Jordy Caicedo, Reymundo Fulgencio y Anderson Santamaría, no estarán ante el equipo escarlata.

Jordy Caicedo, fue uno de los protagonistas de la semana. El delantero ecuatoriano falló el penalti que le podría haber dado la victoria al Atlas ante Querétaro. Beñat San José se mostró molesto ante esta falla, porque él consideró que quien debía ejecutar era Aldo Rocha. Por lo que la ausencia del atacante en el juego contra Toluca, abre las suspicacias a un posible castigo.

Atlas atravesó una semana complicada, la derrota contra Querétaro dejó al descubierto la floja respuesta del equipo en la situación en la que se encuentra. La afición estalló contra Beñat San Jose y Jordy Caicedo, sienten que fueron los principales responsables de la caída ante los Gallos Blancos.

Las bajas de Atlas para el duelo contra Toluca

Si bien aún no está confirmada la lista de convocados, el nombre de Caicedo no entraría en la misma. Reymundo Fulgencio presentó algunas molestias físicas en una de sus rodillas y estaría descartado para el juego contra Los Diablos Rojos. Anderson Santamaría viene de ser expulsado ante Querétaro y no será de la partida.

El rojinegro emprendió viaje hacía el estado de México y en las próximas horas San José dará a conocer a los convocados para el juego ante Toluca. El Atlas necesita una victoria para enderezar este final de campeonato, en lo que apenas ha sumado 10 unidades.

¿Dónde ver el duelo del Toluca vs. Atlas?

El duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2024 entre Toluca y Atlas, se disputará este domingo 7 de abril a las 12 del mediodía en el Estadio Nemesio Díez. Este encuentro se podrá ver EN VIVO a través de la señal de ViX Premium, con suscripción previa.