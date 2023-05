La temporada del América no terminó de la mejor manera ya que la derrota frente a Chivas en las semifinales del Clausura 2023 significó un gran golpe. A pesar de que mostraron puntos muy altos, perder el Clásico Nacional marcó un problema muy importante. Entonces, habrá cambios contundentes en el club.

Está claro que las ‘Águilas’ tienen uno de los mejores planteles de toda la Liga MX, pero no les ha alcanzado para campeonar en los últimos años. Por lo tanto, hay varios jugadores que dejarán la institución debido a que no han cumplido con las expectativas. El caso de Jürgen Damm es uno de los más evidentes, ya que hasta entrenó con la categoría Sub 20.

Hace algunos años, el atacante era considerado uno de los más veloces de todo el mundo, una característica muy apreciada para un extremo. Sin embargo, en América apenas disputó 8 partidos debido a que no convencía a Fernando Ortiz. Por lo tanto, al finalizar su contrato en junio, prácticamente quedó en libertad al no haber otra competencia hasta el Apertura 2023.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Jürgen Damm?

Según informó ‘Mediotiempo’, Jürgen Damm llegaría a Atl. San Luis para la siguiente competencia. Si bien se especulaba con su fichaje en Juárez, el futbolista decidió buscar otras opciones. Lo cierto es que el conjunto dirigido por André Jardine le habría ofrecido un contrato de 2 años y un papel protagónico dentro del equipo.

La realidad es que más allá de su gran pasado, Damm no ha logrado asentarse en el futbol mexicano desde su salida de Tigres en 2020. Es evidente que necesitará encontrar su mejor versión para poder destacarse; y San Luis parecería ser el lugar indicado para que pueda cumplir ese objetivo. Los potosinos vienen de llegar hasta los cuartos de final y casi sorprenden al América en el Estadio Azteca.