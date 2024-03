La novela sobre la posible venta de Germán Berterame llegó a su fin. Así lo confirmó este jueves Tato Noriega, el Director Deportivo de Rayados luego de la victoria de Monterrey por 1-0 ante FC Cincinnati por la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Germán Berterame se queda en Rayados

“Germán nos ha manifestado reiteradamente que no quiere tomar la oferta y que quiere quedarse con nosotros“, reveló Tato Noriega pese a la oferta millonaria que recibió de Portland Timbers para llevarse a Berterame a la MLS.

Ante las reiteradas preguntas, el Director Deportivo de Rayados aseguró que Berterame no cambiará su opinión: “La decisión de Germán nos deja muy contentos. No veo por qué pueda llegar a cambiar, ya que él ha sido firme desde un inicio y no cambió su postura“.

La novela entre Berterame y la posible venta a Portland Timbers comenzó el fin de semana pasado, cuando trascendió la información de que el equipo de la MLS estaba dispuesto a desembolsar 15 millones de dólares por el argentino.

No obstante, parecería que la historia ha llegado a su fin después de la confirmación de Tito Noriega. Ahora el delantero podrá volver a enfocarse al 100% para competir con Rayados en la Liga MX y en la Concachampions.