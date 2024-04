La mesa está servida, solo restan los comensales, se viene una nueva edición del clásico capitalino. Pumas recibe en el Estadio Olímpico Universitario al América, por la Jornada 16 del Clausura 2024. En un duelo que es clave para las pretenciones de los universitarios, Gustavo Lema podría dar la gran sorpresa al integrar a un futbolista en la zona de ataque frente a Las Águilas.

Pumas necesita de una victoria que le permita soñar con ingresar de manera directa a la Liguilla, por eso, Gustavo Lema daría un gran giro en el armado de su equipo titular. Una de las dudas que mantiene el entrenador, se fija en la zona de ataque, en quien va a ser el delantero de referencia, el DT argentino ya lo habría decidido.

Guillermo Martínez ha sido el jugador más determinante que ha tenido Pumas en el Clausura 2024, ha convertido seis goles en 15 partidos disputados. Pero un bajón en los últimos juegos han sido clave para la decisión de Lema. El entrenador de los felinos optaría por la presencia de Rogelio Funes Mori en el ataque contra el América, una decisión totalmente sorpresiva.

Funes Mori sería titular ante el América

Rogelio Funes Mori viene de ser titular en el pasado duelo contra León, además el atacante de la Selección Mexicana le dio la asistencia para que Piero Quispe convierta su primer gol con Pumas. Gustavo Lema volvería a confiar en el ex Rayados por encima de Guillermo Martínez, quien es el goleador del equipo en este Clausura 2024.

El ‘Memo’ Martínez iría a la banca, tal como ocurrió en la jornada anterior. El atacante mexicano no está atravesando un buen momento anímico y eso se refleja en su rendimiento, donde no convierte desde la Jornada 11, en el empate con Xolos. El jugador no está al cien por cien, tras atravesar algunos problemas familiares que lo han mantenido disperso en las últimas semanas.

Funes Mori, experto en marcarle al América

Un dato positivo en la posible designación de Gustavo Lema de integrar a Rogelio Funes Mori como titular ante el América, es la cuota goleadora que tiene el delantero enfrentando a Las Águilas. Desde su llegada al futbol mexicano, el argentino se ha medido con los de Coapa en 20 partidos y su registro es temible para el azulcrema.

Rogelio Funes Mori en un verdadero verdugo para el América, en su estadia en Monterrey, el futbolista de la Selección Mexicana logró convertirles once goles. Esa supremacía también se traslada a los encuentros ganados, ya que lleva la ventaja con diez triunfos, tres empates y siete derrotas. Pumas se ilusiona con los números de su atacante.