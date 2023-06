Ricardo Gareca, hasta hace poco al mando del equipo argentino Vélez Sarsfield, rompió el silencio en el programa “Fútbol 12” de ESPN Argentina, ofreciendo explicaciones respecto a su salida abrupta del conjunto de Buenos Aires.

Aun a pesar de los rumores y las especulaciones, la decisión de “El Tigre” de abandonar el banquillo del Fortín ha tomado por sorpresa al mundo del fútbol.

¿Un cambio de rumbo hacia México?

Durante la entrevista con Mariano Closs, Gareca mostró asombro al ser cuestionado sobre la supuesta intención de las Águilas del América, uno de los clubes más laureados del balompié mexicano, de ficharlo como estratega.

Con notable desconcierto, el DT comentó: “¿América de México? No, no sé nada de eso. Esta es la primera vez que escucho esa noticia“.

¿Club o Selección? Gareca se muestra abierto

Al margen de si la oferta del América es real o no, Gareca dejó en claro que se encuentra dispuesto a asumir un nuevo reto, ya sea a nivel de clubes o al frente de una selección.

“La verdad es que no sé si elegiría club o Selección. A nivel de clubes me pondría a trabajar, sin problema; a nivel de selección también me gusta. Lo que sea conveniente y surja me pondría a trabajar“, afirmó el extécnico de Palmeiras y Perú.

América en la búsqueda de un nuevo DT

Por el momento, el América no ha logrado encontrar al sucesor ideal para el puesto que dejó vacante Fernando Ortiz, quien abandonó el club azulcrema para asumir las riendas de los Rayados de Monterrey.

Entre los candidatos que han sonado para suplir a Ortiz, el nombre de Gareca ha cobrado fuerza recientemente.

¿Posibilidad real o simple rumor?

La renuncia de Gareca a Vélez Sarsfield ha provocado que los rumores acerca de su posible vinculación con el América se disparen. Sin embargo, la última palabra la tendrán las directivas del club mexicano.

¿Será el “Tigre” Gareca el elegido para dirigir al América? Solo el tiempo y las decisiones del club despejarán esta incógnita.