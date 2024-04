El entrenador de Pachuca habló sobre la fecha que colocó la Liga MX el Play In ante Pumas.

Guillermo Almada criticó a la Liga MX por la fecha del Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play In

La Liga MX anunció oficialmente este lunes que el Play In entre Pachuca y Pumas UNAM se jugará el próximo jueves 2 de mayo a las 21:15hs. El partido se jugará en el Estadio Hidalgo.

La fecha que comunicó la Liga MX no era la que querían en un principio los Tuzos. Esto se debe a que Pachuca jugará ante América este martes por la vuelta de la semifinal de la Concachampions y el club deseaba que el duelo contra Pumas se mueva al menos para el viernes.

Sin embargo, trascendió la información de que los Felinos se habrían negado a la petición de Pachuca y, luego de una reunión, finalmente la Liga MX anunció que el jueves se dispute el Play-In.

Las declaraciones de Guillermo Almada sobre la fecha del Pachuca vs. Pumas en el Play In

“No pierdo la capacidad de asombro. Vamos a ser el hazmerreír todos lo que integramos el futbol mexicano del fútbol internacional porque estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la Liga, como nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como ésta son lamentables”, criticó Guillermo Almada, el DT de Pachuca, en la conferencia de prensa previa al duelo frente a América de Concachampions.

Guillermo Almada criticó a la Liga MX (Imago)

De acuerdo al reglamento de la Liga MX tiene que haber al menos 72hs de diferencia entre un partido y otro, algo que no se cumplirá en esta situación: “Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas, que son seres humanos. Lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha”, expresó el entrenador de los Tuzos.

“Yo no estuve en la reunión, pero lo que tengo entendido es que no fue Pumas, así que averigüen ustedes a ver quién fue el que puso el obstáculo y la piedra en el camino, porque el tema se intentó solucionar, pero no se llegó a un acuerdo. Vuelvo a insistir, la capacidad de asombro nos supera en este momento”, concluyó Guillermo Almada en sus críticas a la Liga MX y exculpó a Pumas en el tema.