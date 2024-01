Gustavo Lema se excusa luego de la derrota de Pumas UNAM vs Atlético San Luis

El Estadio Alfonso Lastras fue testigo de la primera derrota de los Pumas UNAM en el torneo Clausura 2024. Esta fue en manos de Atlético San Luis, que logró imponerse con un contundente 3-1, sumando así seis puntos en las primeras dos jornadas del certamen.

Luego de esta dura derrota, Gustavo Lema, entrenador argentino de los Pumas, habló en conferencia de prensa y justificó lo que fue el resultado en el Alfonso Lastras.

De esta manera, te contamos, a continuación, qué fue lo que dijo el director técnico de los Universitarios ante los periodistas y todos los detalles que debes saber al respecto.

¿Qué dijo Lema de la derrota de Pumas?

Pese al marcador adverso, Lema infló el pecho por sus jugadores: “Me siento orgulloso de lo que hicieron, de la entrega que tuvieron, lo que propusieron. Lo único que no me gustó del partido fue el resultado“.

Luego, explicó su respuesta: “Pateamos 19 veces al arco, ocho a puerta, contra nueve tiros del rival, siendo cuatro a puerta. Tuvimos 53% de posesión contra un equipo que lo hace muy bien“.

“Felicitarlos porque hicimos un gran partido, tomamos riesgos calculados. Las pelotas que robamos no las pudimos convertir“, siguió diciendo el DT sobre las estadísticas.

¿Pumas mereció vencer a Atlético San Luis?

“Hay un algoritmo que marca 2,13 de expectativa de gol. Cuando pasas los dos puntos es porque generalmente hiciste tres goles. No salió, se falló, lo importante es ganar el partido. Te regalo todas estas estadísticas si hubiéramos ganado, pero para nada me disgusta lo que hicieron hoy“, concluyó Lema sobre el partido de Pumas.