Tiago Volpi fue el gran héroe de la tarde del Estadio Nemesio Díez, al convertir el tanto definitivo del triunfo del Deportivo Toluca ante Tigres UANL, para llevarse puesto a uno de los candidatos y continuar su racha positiva.

Una vez finalizado el encuentro, el guardameta platicó en zona mixta con los reporteros presentes y expresó su sorpresa ante su frecuencia goleadora reciente y su felicidad por darle la victoria a su equipo.

“Me conocieron antes de llegar a Toluca como un gran atajador y no un portero que hacía goles; había hecho algunos en Querétaro, en Sao Paulo… pero no con esta frecuencia que hemos hecho aquí“, sostuvo el portero del Toluca, que lleva más de una decena de goles desde su arribo a los ‘Diablos Rojos’.

Así también, el arquero aseguró que pese a no ser su rol principal, está contento de tener la posibilidad de ayudar al equipo de esa manera. “Feliz por estar entrando en la historia del futbol mexicano con goles, algo distinto para un portero“, afirmó en la rueda de prensa post-juego.

Por otra parte, Volpi no se apartó su puesto y admitió que trabaja en seguir mejorando dentro de los tres postes: “Es un plus, pero Volpi primero tiene que ser reconocido por lo que hace abajo de la portería, y después es algo que entrenado mucho y me ha salido muy bien”.

En cuanto al gran momento que atraviesa el conjunto escarlata, con tres victorias seguidas, platicó sobre las metas del grupo para lo que queda del Clausura 2024. “Queremos estar siempre en la parte más alta, hoy nos acercamos a la gente de arriba y el objetivo es ese, seguir sumando de a tres, estar en los planos altos y llegar a la Liguilla fuertes“, concluyó el guardameta brasileño.

Tiago Volpi y una frecuencia goleadora sensacional:

En el último año calendario (de marzo a marzo), el arquero de los Diablos Rojos acumula ¡12 tantos en 12 meses! con la playera del Deportivo Toluca:

Sus víctimas del último año, todas desde el tiro penal: