La final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul estuvo signada por una jugada polémica que sigue dando de qué hablar. Promediando el segundo tiempo, Carlos Rotondi se tiró a barrer en el área de la Máquina y el árbitro Marco Antonio Ortiz pitó penal en favor de las Águilas contra Israel Reyes. Luego, Henry Martín anotó el único gol del encuentro para darle a su equipo el bicampeonato de Liga MX.

Dicha decisión fue uno de los focos de la discusión no solo en los medios de comunicación sino también en redes sociales, donde fanáticos, periodistas, ex árbitros y ex futbolistas dieron su punto de vista.

El polémico penal de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes. (Imago)

Quien se sumó a esta multiplicidad de puntos de vista fue nada menos que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. El reconocido entrenador brasileño naturalizado mexicano dialogó con el programa Fútbol Picante de ESPN, emisión en la cual afirmó que la acción que decidió el partido se trató de una “viveza” por parte del futbolista de América a la vez que manifestó que “hay que estar mucho más atento” contra las Águilas.

“Un jugador no debe barrerse si no está seguro que no va a ganar la pelota. Rotondi se barre porque Zendejas le quita la pelota y se enoja; fue penal porque el árbitro la marcó, es la viveza de los jugadores, aprovecho que tú estas desesperado entregándote y aflojo el cuerpo, arrastro una pierna (…) sabemos que hay que estar mucho más atento contra el América, que todas las dudosas van a ser a favor de ellos”, aseguró Ferretti.

“No se trata de merecer”

Asimismo, quien dirigió a Cruz Azul el año pasado reconoció que la Máquina merecía mejor suerte, pero agregó que las finales “no se tratan de merecer, sino de lograr”.

Encuesta ¿Crees que estuvo bien cobrado el penal de América ante Cruz Azul? ¿Crees que estuvo bien cobrado el penal de América ante Cruz Azul? YA VOTARON 0 PERSONAS

“A Cruz Azul hay que felicitarlo porque hizo una buena serie, tanto en el primer partido como en el segundo. Merecía mucho más. Pero esto no es de merecer, es de lograr. Sobre la forma en la que se logró, puede haber muchas discusiones, unos dirán que sí y otros que no”, indicó.