Ignacio “Nacho” Ambriz es el actual entrenador del Toluca, y mantiene al equipo luchando por clasificar a la Liguilla del Apertura 2023. Sin embargo, el interés de la Selección de Costa Rica para contratarlo ha estado tomando notoriedad en las últimas semanas.

Es por eso que el técnico de los “Diablos Rojos” ha salido a aclarar cuál es su situación. Ya que los aficionados del Deportivo se encuentran preocupados con la posibilidad de perder al entrenador de su equipo.

Ignacio Ambriz revela que ha platicado con Costa Rica

Ignacio Ambriz fue claro en la conferencia de prensa dada tras el juego ante el América. “Al día de hoy no he tenido acercamiento con Costa Rica, cuando estaba en León sí lo tuve. No me inquieta eso, yo estoy tranquilo y yo estoy pensando en el Toluca”, declaró “Nacho”.

Ignacio Ambriz se queda en Toluca

Para tranquilidad de la afición, Ignacio Ambriz ha dejado en claro que solo piensa en el Toluca. Por lo que el interés de Costa Rica no ha prosperado más allá de pláticas informales.