El mercado de fichajes se está moviendo en la Liga MX, y uno de los nombres principales es Jean Meneses. Luego de haber tenido una buena temporada en Toluca, el futbolista chileno es buscado por varios clubes. Y en medio de los rumores, uno de los clubes que comenzó a sonar como posible destino fue Santos Laguna.

El futuro de Meneses es un tema inquietante para los Diablos Rojos, y no es para menos. Resulta que tan solo le queda un año de contrato en el club, lo cual podría facilitar una salida en caso de que lo busquen. Y precisamente, eso es lo que está sucediendo ahora mismo.

Tal es así que en las últimas semanas, se conoció que Santos Laguna estaría interesado en el chileno. Es por eso que las alarmas no tardaron en encenderse en Toluca. Sin embargo, tras los primeros dichos, Nacho Ambriz salió a hablar y contó la verdad acerca de la posible llegada de Meneses.

La verdad sobre el futuro de Jean Meneses y Santos Laguna

En medio de los rumores acerca de este posible traspaso, Ignacio Ambriz rompió el silencio y lo negó rotundamente. “Jean Meneses no, no entra en mis planes”, aseguró el entrenador de Santos Laguna. De esta forma, que totalmente descartada la llegada del chileno a los Guerreros.

Esto no quiere decir que Meneses no vaya a ser traspasado ni mucho menos, aunque la baja de este interés es una buena noticia. De hecho, Tigres UANL estaría siguiendo los pasos del chileno según se dio a conocer. Es por eso que en Toluca no pueden relajarse, ya que las chances de una salida están latentes.