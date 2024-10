Este sábado, el Apertura 2024 tendrá un juego de mucha importancia: el Pumas UNAM vs. Cruz Azul. Los equipos de Gustavo Lema y Martín Anselmi se verán las caras en un juego que promete grandes emociones, aunque tendrá bajas tanto en uno como en otro equipo.

ver también ¿Se pierde un partido clave? La figura de Pumas que es duda para el duelo ante el líder Cruz Azul

La Máquina ha sido hasta el momento el mejor equipo del certamen, y así lo refleja la tabla general. Es por eso que, a falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, los de Anselmi harán lo posible por obtener buenos resultados para poder asegurar ese puesto de líder en el Apertura 2024.

Por su parte, Pumas en un buen momento de forma, habiéndose mantenido invicto en los últimos seis partidos. Y ya pensando en el juego de este sábado ante La Máquina, en la UNAM saben que una figura del equipo celeste podría ser baja, lo cual representaría una buena noticia para Lema.

Publicidad

Publicidad

ver también César Huerta, figura de Pumas, admitió el potencial de Cruz Azul pero envió un mensaje esperanzador

La figura de Cruz Azul que podría no jugar ante Pumas UNAM

En el juego frente a Bravos, Giorgos Giakoumakis tuvo que salir reemplazado de forma obligada por una lesión. Finalmente, tras las especulaciones iniciales, el delantero tiene serias posibilidades de ser baja en Cruz Azul para enfrentar a Pumas UNAM por la jornada 14.

El delantero de La Máquina sería baja para Anselmi ante Pumas (IMAGO)

Resulta que, según información de TUDN, el griego no pudo realizarse exámenes detallados ya que la zona afectada se encontraba aún muy inflamada. Por ende, todo apunta a que Martín Anselmi no lo arriesgará, por lo que Giakoumakis sería, de no mediar nada extraño, ausencia en La Máquina.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la jornada 14?

El juego entre Pumas UNAM y Cruz Azul por la jornada 14 del Apertura 2024 está programado para comenzar a las 19:00 horas (centro de México). Su escenario será el Estadio Ciudad de los Deportes, y se espera que haya lleno en las gradas.