El ambiente en Tigres ha dado un giro de 180 grados en menos de un día. Tras un breve susto durante el fin de semana, André-Pierre Gignac, el ícono del equipo, ha demostrado su fortaleza y determinación.

A pesar de haber pasado la noche del lunes en rehabilitación en el gimnasio, el delantero francés se presentó la mañana del martes en el Estadio Universitario, entrenando al parejo de sus compañeros y mostrando su compromiso con el equipo.

Estudios médicos confirman la buena noticia para Gignac

El club no dejó nada al azar y realizó estudios médicos a Gignac tras su molestia. Afortunadamente, los resultados fueron positivos, confirmando que no hay lesión de gravedad. Esto significa que el técnico Robert Dante Siboldi podrá contar con él para el próximo partido pendiente de la jornada 5 ante Santos.

La ausencia en el partido contra Pumas

La preocupación inicial surgió cuando Gignac no viajó con el equipo a la capital para enfrentarse a Pumas el pasado domingo. Su ausencia se sintió en el campo, y el marcador final de 2-1 en contra de Tigres evidenció la importancia del delantero francés en el esquema del equipo.

Otros jugadores y su situación actual

No todo son noticias sobre Gignac. Diego Lainez también está en condiciones de jugar, aunque es probable que no sea convocado para evitar riesgos, ya que recientemente se recuperó de un esguince. Por otro lado, Samir Caetano no participó en los entrenamientos recientes, y aún se espera un diagnóstico oficial sobre su situación.