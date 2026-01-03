Es tendencia:
Las probables alineaciones de Rayados vs. Leones Negros por la semifinal de la Copa Pacífica 2026

Los Albiazules y los Melenudos se enfrentan por las Semifinales del torneo amistoso que sirve a modo de preparación.

Por Agustín Zabaleta

Rayados vs. Leones Negros por la Copa Pacífica 2026
© Getty ImagesRayados vs. Leones Negros por la Copa Pacífica 2026

En el marco de las Semifinales de la Copa Pacífica 2026, un torneo amistoso que sirve de preparación para los equipos, Rayados Leones Negros se enfrentan este sábado 3 de enero desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de Guadalajara con la clara intención de probarse y ver cómo están tras el reinicio de la actividad.

Para llegar con mejores sensaciones y ajustas las debilidades, algunos equipos de México se enfrentan en partidos amistosos, en este caso a modo de un torneo. El ganador de este duelo se medirá en la Final ante el vencedor del partido entre Chivas y Atlas.

Esta no será una edición más, ya que será la Copa Pacífica Centenario, organizada en el marco de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara y reúne a cuatro equipos en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.

La posible alineación de Rayados vs. Leones Negros

  • Santiago Mele
  • Érick Aguirre
  • Stefan Medina
  • Carlos Salcedo
  • Gerardo Arteaga
  • Jorge Rodríguez
  • Fidel Ambriz
  • Óliver Torres
  • Sergio Canales
  • Germán Berterame
  • Anthony Martial
  • DT: Domenec Torrent
La posible alineación de Leones Negros vs. Rayados

  • Felipe López
  • René López
  • Jonathan Sánchez
  • Arturo Ledesma
  • Ulises Meza
  • Olaf González
  • Alejandro Bravo
  • Ulises Torres
  • Carlos Fierro
  • Edson Rivera
  • Denilson Muñoz
  • DT: Alfonso Sosa
