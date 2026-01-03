En el marco de las Semifinales de la Copa Pacífica 2026, un torneo amistoso que sirve de preparación para los equipos, Rayados y Leones Negros se enfrentan este sábado 3 de enero desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de Guadalajara con la clara intención de probarse y ver cómo están tras el reinicio de la actividad.

Para llegar con mejores sensaciones y ajustas las debilidades, algunos equipos de México se enfrentan en partidos amistosos, en este caso a modo de un torneo. El ganador de este duelo se medirá en la Final ante el vencedor del partido entre Chivas y Atlas.

Esta no será una edición más, ya que será la Copa Pacífica Centenario, organizada en el marco de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara y reúne a cuatro equipos en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.

La posible alineación de Rayados vs. Leones Negros

Santiago Mele

Érick Aguirre

Stefan Medina

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Fidel Ambriz

Óliver Torres

Sergio Canales

Germán Berterame

Anthony Martial

DT: Domenec Torrent

La posible alineación de Leones Negros vs. Rayados

Felipe López

René López

Jonathan Sánchez

Arturo Ledesma

Ulises Meza

Olaf González

Alejandro Bravo

Ulises Torres

Carlos Fierro

Edson Rivera

Denilson Muñoz

DT: Alfonso Sosa