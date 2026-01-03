En el marco de las Semifinales de la Copa Pacífica 2026, un torneo amistoso que sirve de preparación para los equipos, Rayados y Leones Negros se enfrentan este sábado 3 de enero desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de Guadalajara con la clara intención de probarse y ver cómo están tras el reinicio de la actividad.
Para llegar con mejores sensaciones y ajustas las debilidades, algunos equipos de México se enfrentan en partidos amistosos, en este caso a modo de un torneo. El ganador de este duelo se medirá en la Final ante el vencedor del partido entre Chivas y Atlas.
Esta no será una edición más, ya que será la Copa Pacífica Centenario, organizada en el marco de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara y reúne a cuatro equipos en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.
La posible alineación de Rayados vs. Leones Negros
- Santiago Mele
- Érick Aguirre
- Stefan Medina
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Fidel Ambriz
- Óliver Torres
- Sergio Canales
- Germán Berterame
- Anthony Martial
- DT: Domenec Torrent
La posible alineación de Leones Negros vs. Rayados
- Felipe López
- René López
- Jonathan Sánchez
- Arturo Ledesma
- Ulises Meza
- Olaf González
- Alejandro Bravo
- Ulises Torres
- Carlos Fierro
- Edson Rivera
- Denilson Muñoz
- DT: Alfonso Sosa
