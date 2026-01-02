Es tendencia:
¡Lo tiene presente! Leonel Vangioni se retiró del futbol y en el mensaje de despedida se acordó de Rayados

El defensa argentino anunció su retiro del futbol profesional y se acordó de los Albiazules en su mensaje de despedida.

Por Agustín Zabaleta

Leonel Vangioni anunció su retiro del futbol profesional y se acordó de Rayados
Leonel Vangioni anunció su retiro del futbol profesional y se acordó de Rayados

Esta jornada de día viernes 2 de enero, el defensor argentino de 38 años, Leonel Vangioni, anunció su retiro del futbol profesional a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram. Y allí, nombró y recordó a todos los clubes de su carrera, entre los que figura Rayados.

Así inició: “Después de 19 años hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo! quiero a agradecer a cada uno de mis compañeros que me tocó compartir un vestuario una cancha un mate una alegría una tristeza una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos, a todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos , cuerpos medicos , dirigentes y Periodistas que siempre nos respetamos mutuamente!”.

Y continuó: “A @newells, @riverplate, @acmilan, @rayados, @clublibertadpy, @quilmesaclub, gracias por confiar en mí..a mi familia por apoyarme día a día sin importarles recibir nada a cambio y estar siempre! A vos @marian_av06 por estar incondicionalmente en los buenos y malos momentos y nunca dejarme caer, a mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá!❤️”.

Además, añadió: “Y por último a todos los hinchas gracias por su cariño y respeto! Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé! Gracias a todos!”.

¿Cómo fue el ciclo de Leonel Vangioni en Rayados?

En lo que respecta a su paso por los Albiazules, el jugador disputó 94 compromisos entre 2017 y 2020, en los que marcó 4 goles y realizó 5 asistencias. Allí ganó tres títulos: la Copa MX 2017, el Apertura 2019 y la Concachampions 2019.

En síntesis

  • Leonel Vangioni anunció su retiro oficial del futbol profesional este viernes 2 de enero.
  • El defensor de 38 años concluyó una trayectoria deportiva que se extendió por 19 años.
  • Vangioni incluyó a Rayados de Monterrey en su lista de agradecimientos junto al AC Milan y River Plate.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
