El Clausura 2024 va llegando a su etapa definitoria, solo quedan dos jornadas para que acabe la fase regular. Pumas aún tiene chances de conseguir el pasaje directo hacia la Liguilla, el gran objetivo del equipo de Gustavo Lema. Pero, ¿qué necesitan los universitarios para lograrlo?

Liguilla Clausura 2024: ¿qué necesita Pumas para alcanzarla?

Pumas se prepara para enfrentar al América por la Jornada 16 del Clausura 2024. El auriazul llega a ese cotejo con 23 unidades y está situado en la novena posición de la tabla general. Más allá de ser el clásico capitalino, el duelo contra Las Águilas suma un condimento extra para los universitarios, la clasificación a la Liguilla. Si pierden, pueden quedarse sin chances hasta de Play-In.

El Club Universidad Nacional está a dos puntos de Pachuca, quien hoy ocupa la última plaza de pasaje directo a la definición. Para mantener activa la ilusión de lograr la clasificación, Pumas debe ganarle al América el próximo fin de semana. Si logra el triunfo, llegará 26 unidades en la tabla general y ahí comienza la disputa con sus rivales directos.

Pumas, junto a Pachuca, Tigres, Chivas, Querétaro y Necaxa, lucharán en estas dos jornadas, por los últimos dos lugares que quedan para acceder a la Liguilla. Los universitarios deberán ganar sus dos compromisos del Clausura 2024 y esperar resultados que le favorezcan en la clasificación, que serían las derrotas de los que están por encima.

Recordemos que los primeros seis ubicados en la tabla general entran directamente a los cuartos de final de la Liguilla, los últimos dos equipos saldrán del Play-In, posición que ocupa Pumas. Si el campeonato acabara hoy, los universitarios deberían definir en un duelo contra Querétaro, por el pase a la Liguilla.

Calendario de Pumas y sus rivales en el Clausura 2024

Jornada 16

Pumas vs. América: sábado 20 de abril a las 21:10 horas

Santos Laguna vs. Pachuca: sábado 20 de abril a las 19:05 horas

Tigres vs. Necaxa: sábado 20 de abril a las 19:05 horas

Chivas vs. Querétaro: sábado 20 de abril a las 19:05 horas

Jornada 17

Querétaro vs. Pumas: viernes 26 de abril a las 21:00 horas

Pachuca vs. Mazatlán: sábado 27 de abril a las 19:00 horas

Tigres vs. Tijuana: sábado 27 de abril a las 19:00 horas

Atlas vs. Chivas: sábado 27 de abril a las 19 horas