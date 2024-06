El martes pasado se revolucionó la Liga MX debido a la repentina salida de Robert Dante Siboldi de Tigres UANL. Cuando todo parecía encaminado a la renovación del DT uruguayo, finalmente el club decidió no extender el vínculo del técnico.

A pesar de que Siboldi ya había comenzado la pretemporada con los Felinos, su repentina salida obligó al club a buscar un reemplazante rápido para no perder tiempo. Y por eso llegó Veljko Paunovic.

Desde los medios de comunicación se barajaron varios nombres para reemplazar a Siboldi. Pero el entrenador serbio siempre fue una de las prioridades de Tigres. Tras la confirmación, el entrenador arribó este domingo a la Riviera Maya, donde los Auriazules están realizando la pretemporada.

En este sentido, Veljko Paunovic habló en su llegada a Playa del Carmen: “En primer lugar, tengo orgullo de volver a estar en este país maravilloso, en esta Liga y en un club grande como Tigres. Después de mi salida el último torneo he estado mucho tiempo añorando volver y esta oportunidad para mí significa muchísimo”.

Veljko Paunovic en su paso por Chivas (Imago)

“Hay muchos componentes que se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla, una fantástica afición y el reto. Para mí, eso me motiva, es el combustible con el que me he apoyado en todos los proyectos que he estado“, agregó el DT serbio.

El paso de Veljko Paunovic por Chivas, su anterior equipo en México

Veljko Paunovic llegó a Chivas en noviembre de 2022 y se despidió del Rebaño Sagrado en diciembre del año pasado, luego de quedar eliminado con Pumas UNAM en los cuartos de final del Apertura 2023.

Con Chivas, el entrenador serbio disputó un total de 44 partidos: ganó 21, empató 8 y perdió 15. Su resultado más importante fue el subcampeonato en el Clausura 2023, torneo en el que precisamente fue derrotado por Tigres.