Solamente cuatro equipos continúan en carrera en este Torneo Clausura 2023 de Liga MX: Tigres UANL, Rayados, América y el Deportivo Guadalajara. Ellos compiten por el título y nos regalarán, seguramente, una definición emocionante. Esto quiere decir que los restantes catorce clubes ya están de vacaciones…

Mientras todos están expectantes de las actuales Semifinales, las directivas de estas escuadras trabajan en la preparación de la siguiente temporada. En esta ocasión toca poner el ojo en lo que está haciendo F.C. Juárez, que no ha hecho un buen papel en el último semestre y pretende un cambio de imagen para el Apertura 2023.

Juárez hace limpia en el plantel para el Apertura 2023

El club compartió en sus redes sociales una imagen de agradecimiento a cinco jugadores, los cuales no iban a ser tenidos en cuenta para el próximo campeonato y fueron cepillados de la institución. Entre ellos encontramos a un ex-Toluca y un ex-Tigres UANL, ni más ni menos.

Alan Medina, extremo de 25 años, es una de las “víctimas”. El futbolista surgido en los Diablos Rojos y quien era considerado como una de las grandes joyas del club, cumplió con su préstamo de un año y regresará al América, dueño de su pase.

Por otra parte, Alberto Acosta, lateral izquierdo de 35 años con más de 100 partidos con la playera de los Felinos de Monterrey, también se marchará de Bravos. Los otros tres elementos cepillados son: Mauro Lainez, Emiliano Velázquez y Felipe Rodriguez.