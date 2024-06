Brian Gutiérrez ha dado mucho de qué hablar gracias a sus buenos rendimientos en la MLS con la playera de Chicago Fire. Tal es así que el joven de 20 años se ha convertido en una pretensión de más de un club importante de la Liga MX de cara al Apertura 2024.

Concretamente, de acuerdo a la información dada a conocer por la cuenta Jóvenes Futbolistas MX, los equipos que están tras los pasos del mediocampista para traerlo al futbol mexicano son “Club America, Chivas, Cruz Azul y otro equipo ‘fuerte'”.

Brián Gutiérrez está en el radar de América, Chivas, Cruz Azul y otro equipo ‘fuerte’ de la Liga MX. (Imago)

Sin embargo, parece que el jugador nacido en illinois, Estados Unidos, tendría el deseo y la prioridad de ir a jugar a Europa, continente desde el que lo estarían buscando de Escocia y Bélgica. No obstante, poseería un favorito en caso de continuar su carrera en el futbol mexicano.

“Al jugador le gusta Chivas, pero él tiene el sueño de jugar en Europa. Son ligas de segundo orden que se han acercado a él para un posible contrato en el futuro. Él quiere salir sí o sí a Europa. Es complicado que llegue a Chivas si llega una oferta de Europa”, consignó el mencionado medio.

Los números de Brian Gutiérrez en Chicago Fire

Brian Gutiérrez, quien cuenta con una ficha valuada en 4 millones de euros según Transfermarkt, ha disputado 16 partidos sobre 17 posibles en la actual edición de la MLS. Además, sus registros indican que marcó cuatro goles y brindó dos asistencias.

Brian Gutiérrez jugó 111 partidos y anotó 8 goles en Chicago Fire. (Imago)

En total, sus números en el conjunto estadounidense, en el que juega desde marzo del 2020, ascienden a 111 encuentros jugados, 8 tantos y 18 pases gol. Además, también cuenta con presentaciones para las selecciones sub 16, sub 20 y sub 23 de Estados Unidos.