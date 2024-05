La plantilla de Atlas continúa sufriendo modificaciones de cara a la segunda parte del año. Luego de que se informara la voluntad del club de desprenderse de Mateo García y Jordy Caicedo, en las últimas horas surgió la información de que los Zorros le dirán adiós a otros dos futbolistas.

De acuerdo al reportero Alberto Ávalos, tanto Augusto Solari como Brayan Trejo ya no trabajan junto al resto de sus compañeros en la Academia AGA. “A los dos se les ha informado que no entran en los planes para la próxima temporada y la directiva ya trata de encontrar un acomodo para ambos jugadores”, consignó el periodista.

Augusto Solari ya no formará parte de la consideración de Beñat San José. (Imago)

Vale destacar que tanto Solari como Trejo no han mostrado su mejor desempeño ni han tenido demasiada participación en el reciente Clausura 2024. Por una parte, el argentino disputó once partidos (un gol y una asistencia) sobre un total de 17 posibles, pero solo jugó el 29% de los minutos totales y no completó ningún partido. Cabe mencionar que su salida le abrirá a Atlas una plaza de extranjero.

Brayan Trejo solo disputó el 12% de los minutos durante el reciente Clausura. (Imago)

En tanto, el canterano rojinegro solo registró apariciones en ocho duelos, no anotó goles ni brindó asistencias y jugó solamente el 12% de los minutos totales. Además, fue expulsado en la primera fecha del Clausura ante Necaxa.

¿Cuáles son las altas de Atlas para el Apertura 2024 hasta el momento?

En el apartado de altas, Beñat San José, entrenador de La Academia, ya cuenta con el defensa central Adrián Mora, quien llegó a Guadalajara desde Toluca para suplir las salidas de Anderson Santamaría y Juan Manuel Zapata, y Leonardo Flores, canterano de Tigres UANL que militó la última temporada en Los Angeles FC 2.

Adrián Mora es uno de los refuerzos de Atlas para el próximo semestre. (Imago)

Cabe mencionar que tanto el portero colombiano Camilo Vargas como el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo no están entrenando junto al resto de sus compañeros. Esto se debe a que se encuentran con sus respectivas selecciones a la espera de comenzar la Copa América 2024 en Estados Unidos.