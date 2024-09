Luto en el periodismo deportivo mexicano: ¿De qué murió André Marín?

Tras luchar durante semanas para salir adelante, finalmente este lunes 16 de septiembre murió André Marín. El reconocido periodista mexicano perdió la vida a los 52 años a causa de una bacteria llamada Clostridium difficile que le fue deteriorando la salud con el paso del tiempo.

Todo el mundo del deporte y periodismo extrañarán a un respetado profesional que, hasta donde pudo, intentó volver a sus funciones para hacer lo que más amaba: informar y compartir tiempo con el público.

Los problemas de salud que llevaron a André Marín a la muerte

Los problemas de salud para Marín comenzaron poco antes de la pandemia del COVID-19, cuando contrajo esta bacteria conocida como Clostridium difficile. A partir de allí, todo empezó a ser complicado en la salud de André, quien estuvo al borde la muerte.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, había explicado Marín en su momento sobre lo que tuvo que vivir.

Sus defensas se vieron disminuidas, perdió mucho peso y llegó a necesitar hasta un doble trasplante de pulmón. A su vez, otro momento que lo perjudicó a nivel clínico fue una neumonía sufrida en 2022. Para 2023, regresó a sus funciones, pero ya no era el mismo y constantemente realizabas consultas médicas producto del cuidado extremo que debía tener con su cuadro.

En los últimos días, su amigo y compañero, David Faitelson había pedido donadores de sangre para Marín, pero los intentos resultaron en vano, ya que nada más se pudo hacer por su salud.

David Faitelson despidió a su amigo

El mensaje de despedida de TUDN a André Marín

“TUDN lamenta el sensible fallecimiento de André Marín Puig, renombrado periodista y comentarista deportivo de la televisión mexicana.

André Marín se desempeñó como talento de TUDN en su última etapa periodística luego de un extenso recorrido en los medios de comunicación, donde tuvo sus primeros pasos a la corta edad de 14 años.

Su carisma, carácter y capacidad de análisis lo colocaron rápidamente como uno de los rostros más queridos y reconocidos en el periodismo deportivo en México y el mundo.

A lo largo de su carrera, André Marín compartió mesa con grandes personalidades del medio como David Faitelson y José Ramón Fernández, por nombrar algunos.

La familia de TUDN se une a las condolencias y oraciones por la sensible muerte de nuestro colaborador André Marín Puig”.

Marín se vio afectado de fuerte manera en su organismo y este lunes 16 de septiembre perdió la vida por una causa que no fue detalla en específico. Aún así, en este momento de luto, es importante destacar que todo fue consecuencia de la bacteria que había contraído hace unos cuatro años y que tanto daño le causó.

¿Qué es el Clostridium difficile?

Se trata de una bacteria muy dañina para el organismo humano. La misma es capaz de originar una infección en el colon y en el intestino grueso. Los síntomas que puede causar son de diarrea hasta la muerte. Lamentablemente, Marín fue un paciente de los más afectados por esta situación y no pudo salir adelante.