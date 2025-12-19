Terminó el Apertura 2025 y la actividad de los equipos mexicanos de manera oficial, pero pronto iniciarán las pretemporadas y el mercado de pases de cara a lo que será el Clausura 2026 que comenzará los primeros días de enero. En esa vía, las directivas ya trabajan en las altas y bajas de las plantillas.

Y un equipo que está por dar un golpe sobre la mesa es Cruz Azul, que sumará entre sus filas al delantero Miguel Borja, que quedó en libertad de acción tras su paso por River Plate de Argentina. Casualmente, su rival de toda la vida, Boca Juniors, lo estaba tentando para cruzar de vereda.

Pese a ello, acorde a la información de Vamos Azul, todo está definido e incluso ya estaría todo listo para esperarlo en México: “Llegaría a México entre el 26 y 28 de diciembre para reportarse a pretemporada. Lo que me comentaron es que Iván Alonso no llevó la negociación“, aportó el periodista Gerardo González.

Cabe agregar que el delantero de 32 años compartió en sus redes sociales que está en la ciudad colombiana de Cartagena compartiendo tiempo con su familia, tras las vacaciones que el Millonario le brindó toda la plantilla. De todas formas, quedará libre el 31 de diciembre y no volverá al club.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River Plate?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el atacante fue parte de 48 compromisos con los argentinos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. A diferencia del 2024, perdió terreno en cuanto a la consideración del entrenador y finalmente no renovará.

