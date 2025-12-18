Es tendencia:
¿Se aleja de Cruz Azul? El guiño de Miguel Borja a Boca Juniors que lo distancia de La Máquina

El goleador dejó plantado al equipo mexicano y le envió señales al 'Xeneize' para avanzar con su llegada. Más detalles.

Por Martín Zajic

Miguel Borja podría ir a Boca y no a Cruz Azul.
© Getty ImagesMiguel Borja podría ir a Boca y no a Cruz Azul.

Cruz Azul sufrió tempranamente en este mercado de invierno la salida de Ángel Sepúlveda, uno de sus artilleros, que dejó el club para sumarse a Chivas. Ante esa situación tan repentina, la directiva tuvo que moverse rápido para buscar un ‘9’ que le compita el puesto a Gabriel Fernández. Así fue como surgió el nombre del colombiano Miguel Ángel Borja.

En el último par de semanas, las autoridades de ‘La Máquina’ mantuvieron conversaciones fluidas con la representación del centrodelantero. Incluso, fuentes cercanas al futbolista habían planteado que había un principio de acuerdo entre el club mexicano y el jugador. No había que pagar su ficha y la institución podía pagar el salario que el delantero pretendía.

Sin embargo, un episodio que nadie esperaba ni en México ni en Sudamérica tuvo lugar en las últimas horas. Es que el colombiano le envió un guiño a Boca Juniors: sí, el eterno rival de River Plate, ¡su actual equipo! Miguel Borja termina contrato en el ‘Millonario’ el 31 de diciembre y quedará libre, pero su deseo es jugar en el ‘Xeneize’ en 2026.

Miguel Borja podría cambiar River… ¡por Boca! [foto: Getty]

Germán García Grova, reconocido periodista argentino de mercado de pases, reveló que el entorno del delantero llamó a Boca para hacerle saber que quiere ir allí. Hasta aquí, una llegada al equipo ‘azul y oro’ había sido solo un debate de redes sociales planteado por aficionados, pero no un interés real del club. Sin embargo, tras una entrevista donde hace unos días Borja no le cerró la puerta a Boca en un futuro, todo se volvió concreto.

“Miguel Angel Borja quiere jugar en Boca y así se lo hizo saber el ‘9’ a una persona muy cercana a Juan Roman Riquelme, confesó García Grova. El reportero de la cadena TyC Sports confirmó con dirigentes de Boca que ese suceso realmente acontenció, y estalló la polémica. Sin dudas, sería un hecho que daría que hablar en el futbol argentino, al ser un jugador que todavía está bajo vínculo vigente en River Plate.

Por otra parte, y en esta misma línea, el popular César Luis Merlo, aseguró que desde Boca respondieron que interesa y que es una opción firme. Estos nuevos movimientos claramente le cambian el escenario a Cruz Azul, que tendrá dos opciones. La primera, mejorar su oferta inicial para seducir al delantero, o la segunda, buscar otro candidato que ponga a ‘La Máquina’ como primera opción y no descarte.

martín zajic
Martín Zajic
