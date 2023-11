Son horas agitadas en lo que respecta al banquillo de Toluca, que busca director técnico para afrontar el próximo Torneo Clausura 2024. La institución tiene la intención de dejar pronto atrás la eliminación tempranera sufrida en el corriente Apertura 2023, para volver a ser protagonistas en la Liga MX.

Durante la tarde del lunes, la junta directiva recibió la noticia de que Gabriel Milito descartó su llegada a los ‘Diablos Rojos’, según informó el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes. Ante esa decepcionante novedad, deberán moverse nuevamente por otras alternativas.

En ese sentido, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre del argentino Diego Cocca para convertirse en el reemplazante de Ignacio Ambriz como estratega del conjunto escarlata, de cara a la temporada venidera. Varios reportes periodísticos, sumado a los pedidos de algunos aficionados, han hecho tendencia el nombre del DT en redes sociales.

Sin embargo, lo cierto es que por el momento Toluca no lo considera como principal candidato, ya que no hay conscenso dentro de la cúpula dirigencial en lo que respecta a sus modos y trayectoria. Otros entrenadores, cuyos nombres aún no han trascendido, se encuentran en carpeta de los ‘Diablos Rojos’, aunque todavía no han iniciado negociaciones formales con ninguno de ellos.

Cocca viene de un breve paso en la conducción de la Selección Mexicana, donde apenas duró 7 encuentros. En ese período, cosechó tres triunfos, tres empates y una derrota, pero los rendimientos colectivos del equipo terminaron determinando su destitución por parte de la Federación.

En el futbol mexicano, sus últimas dos experiencias fueron en Tigres y Atlas. En los ‘Felinos’, su equipo más reciente, duró apenas cinco cotejos, donde obtuvo tres victorias y dos igualdades. En los ‘Zorros’, sin embargo, sí estuvo más tiempo y dejó un gran recuerdo: fue bicampeón de la Liga MX y ganador del Campeón de Campeones durante las tres temporadas que permaneció allí.

Será cuestión de esperar unos días más para permitirle a la directiva evaluar todas las opciones disponibles en el mercado y a partir de entonces optar por la opción que mejor pueda adaptarse a las necesidades actuales de la plantilla de Toluca.