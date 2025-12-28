Luego de un 2025 para el olvido en el que los resultados no fueron los esperados, Necaxa decidió empezar de cero y pelear de lleno en el próximo torneo del futbol mexicano. Tras una campaña irregular, el club apostó por un nuevo proyecto ambicioso para recuperar protagonismo.

Los Rayos confiaron en Martín Varini como director técnico luego de la salida de Fernando Gago. El uruguayo llegó tras un gran trabajo en FC Juárez, y comenzaron a reforzar el plantel de la mejor manera para soñar con una muy buena temporada.

El primer paso fue asegurar al reemplazo de Diber Cambindo, confirmando la llegada de Miguel Emilio Rodríguez. El futbolista de 22 años llegó desde León, que justamente será la institución a la que pasó el atacante colombiano para el año próximo.

Pero Necaxa no se detuvo allí. También cerraron la incorporación de un jugador proveniente del futbol argentino, pensando en fortalecer el mediocampo de cara al Clausura 2026.

Según informó el periodista César Luis Merlo, se llegó a un acuerdo de palabra con Defensa y Justicia para el traspaso definitivo del mediocampista central Kevin Gutiérrez, quien llega para cubrir la salida de Tomás Jacob, que continuará su carrera en Atlanta United de la MLS por 5 millones de dólares.

¿Por cuánto tiempo firmará Kevin Gutiérrez con América?

Kevin Gutiérrez firmaría con Necaxa por cuatro temporadas, convirtiéndose en un refuerzo clave para el proyecto de Martín Varini y un pilar en la búsqueda de mejores resultados para los Rayos que quieren mejorar el rendimiento que tuvieron en el 2025.

La carrera de Kevin Gutiérrez

2017–2023: Racing Club

2018–2019: → Gimnasia y Esgrima (préstamo)

2019: → Godoy Cruz (préstamo)

2020: → Rosario Central (préstamo)

2021–2022: → Defensa y Justicia (préstamo)

2023–: Defensa y Justicia

