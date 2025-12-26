Necaxa promete tener un mercado de fichajes movido. Los Rayos perdieron a su delantero estrella, Diber Cambindo, y también anunciaron a Martín Varini como nuevo entrenador para el Clausura 2026 luego de lo que fue el despido de Fernando Gago. Ahora bien, los refuerzos también comenzaron a llegar.

Este jueves 25 de diciembre, Necaxa anunció la contratación de Miguel Emilio Rodríguez. El atacante de 22 años con pasado en Pachuca y Celta de Vigo llegó procedente de León, club que precisamente se quedó con Cambindo de cara a la próxima temporada.

De esta manera, aunque fueron operaciones que se concretaron por separado, Necaxa y León hicieron una suerte de enroque para reforzar sus respectivas delanteras. Rodríguez es un interesante proyecto que se puede desempeñar por ambas bandas y que posee en su palmarés la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 con los Tuzos.

Cambindo dejó unos zapatos grandes de llenar

Aunque Cambindo y Rodríguez no juegan exactamente en la misma posición, lo cierto es que Emilio llegó para reforzar un ataque que tenía al colombiano como máximo referente. De hecho, Diber fue el goleador del Clausura 2024 y cerró su etapa en Necaxa con 31 goles y 6 asistencias en 62 partidos oficiales.

