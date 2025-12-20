Es tendencia:
Nico Fonseca estaba cerca de jugar con Lionel Messi en el Inter Miami pero no llegaron al precio y tendrá nuevo futuro en Europa

El jugador del Club León está a punto de emigrar a Europa, pero se quedó a nada de jugar con Messi en el Inter Miami.

Por Marilyn Rebollo

Nico Fonseca se va de León al Real Oviedo
© Getty ImagesNico Fonseca se va de León al Real Oviedo

Grupo Pachuca ha tenido muchos problemas en los últimos meses con cada uno de los equipos, pero ahora todo parece indicar que tanto el Club León como el Real Oviedo, son los equipos a quienes se les pondrá más atención en este torneo de 2026, algunos jugadores saldrán de la plantilla, pero ya han empezado a mostrar refuerzos.

¿Cuál será el futuro de Nico Fonseca?

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Inter de Miami había mandado una propuesta formal por el fichaje de Nicolás Fonseca, por lo que todo parecía indicar que el futbolista esmeralda tendría una oportunidad de irse a la MLS y jugar a lado de Lionel Messi, pero por decisiones esto se habría caído y anunciaron su futuro.

Con los nuevos cambios que están haciendo en el Oviedo, la decisión fue que Nico ahora se mantuviera en la escuadra española, por lo que será ese su destino para el 2026 y es que la plantilla está deseosa de empezar el año con mejores resultados y lograr salir de la zona de descenso junto con Guillermo Almada, por lo que este sería un refuerzo.

Esta decisión se tomó después de que en Grupo Pachuca no consideraran suficiente la oferta que se dio por parte del equipo de David Beckham, por lo que acordaron cederlo a su otra escuadra. Lo que querían era venderlo por una suma importante, pero al final no se llegó al acuerdo que estuvieron esperando que se diera.

Abre plaza de NFM para León

La buena noticia es que se abre una plaza de extranjero para el equipo de León y podría ser un defensa central zurdo el que tendría la prioridad de llegar. Por su parte, la fuente confirma que Nico ve con buenos ojos su llegada a Europa, especialmente a LaLiga, porque en el mercado anterior tuvo la intención de salir, pero no se dio.

En síntesis

  • Nicolás Fonseca no llegará al Inter de Miami; el Grupo Pachuca rechazó la oferta del equipo de Lionel Messi por considerarla insuficiente.
  • El destino de Fonseca para 2026 será el Real Oviedo en España, donde se unirá al proyecto de Guillermo Almada para buscar la permanencia en LaLiga.
  • Con este movimiento, el Club León libera una plaza de extranjero (NFM), la cual planean utilizar para fichar a un defensa central zurdo.
  • El futbolista uruguayo ve de forma positiva su salto al fútbol europeo tras haber intentado salir en el mercado anterior.
