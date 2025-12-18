Mientras algunos equipos mexicanos dilatan sus negocias y tardan más tiempo en incorporar, el Club León acaba de amarrar ¡tres contrataciones en un día! Sí, ‘La Fiera’ abrochó tres caras nuevas en 24 horas y comienza a armarse con seriedad para el próximo campeonato. Tras un flojo segundo semestre, quieren iniciar el año a todo trapo.

César Luis Merlo, periodista argentino pero reconocido aficionado de León, pudo confirmar las noticias con la directiva y anunció los tres nombres que arriban al club. Todos los acuerdos están cerrados y sólo resta la oficialización de parte de las redes sociales del equipo esmeralda para que sumen a las filas de Ignacio Ambriz.

El más reciente de los fichajes cerrados es Nicolás Vallejo, extremo argentino de 21 años. Llega a través de una transferencia definitiva, pero el club “no pagará”. Será por medio de la condonación de la deuda que Independiente mantiene con Grupo Pachuca (1.7 millones de dólares). Independiente es el dueño de la ficha de Vallejo, y le vende al atacante acordando no abonar esa deuda.

En la última temporada, Nicolás Vallejo aportó 2 goles y 9 asistencias en 15 juegos en la campaña de Liverpool, equipo uruguayo en el que estuvo cedido. Si bien ese club sudamericano tenía un principio de acuerdo con el elenco argentino, el mismo se cayó por un cambio de condiciones. Así, León avanzó en el fichaje, llegó a un arreglo y sumará un gran refuerzo.

Nicolás Vallejo, de Independiente a León [Foto: Liverpool]

Por otra parte, la otra incorporación que tendrá ‘La Fiera’ para el 2026 es ni más ni menos que Diber Cambindo. El centrodelantero arribará a la institución proveniente de Necaxa, que le vende los derechos económicos y federativos a León. Si bien la cifra aún no trascendió, no sería tan alta, ya que también se incluirá una prioridad de cesión de jugadores de León a Necaxa a futuro.

En el pasado Torneo Apertura de la Liga MX, Diber Cambindo se anotó con 6 goles y 2 asistencias en 14 presentaciones para los ‘Rayos’ del Necaxa. En la puja por la compra de su ficha también estaba Pumas, pero se bajó de la negociación dado que no podía afrontar la operación. León se quedará de esta manera con uno de los mejores goleadores del país.

Diber Cambindo, de Necaxa a León [foto: Getty]

Finalmente, el otro que aterriza en el club esmeralda será Bryan Colula, que al igual que Cambindo se suma por medio de una adquisición definitiva. El lateral derecho de 29 años, que puede jugar también de tercer central, fue vendido por Mazatlán a León por una cifra que no salió a la luz aún. Ya firmó su contrato por dos años con opción a uno más.

En la última campaña, Bryan Colula tuvo mucha continuidad en Mazatlán, uno de los factores claves para ser elegido. Allí disputó 16 de los 17 partidos de la temporada, período donde anotó dos goles pese a ser marcador de punta. Otra circunstancia importante para su llegada fue que Ignacio Ambriz ya lo ha dirigido anteriormente y conoce su juego a la perfección.

Bryan Colula, de Mazatlán a León [foto: Getty]

Además de estos tres fichajes, César Merlo adelantó que es cierto el rumor que vincula a Juan Pablo Domínguez con León. Si bien aún se encuentran ‘muy lejos’ de los números que pretende Toluca, están en conversaciones y en La Fiera lo quieren para jugar el Clausura 2026. Los próximos días serán decisivos para conocer si puede llegar un nuevo fuerzo al equipo esmeralda. Eso sí, este jueves ha sido de lo más movido del año…