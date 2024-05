La polémica que envolvió a la final del Clausura 2024 por el penal discutido cobrado a favor del América, que terminó por inclinar el resultado a favor de las ‘Águilas’, marginó cualquier debate limitado estrictamente a lo futbolístico, como debería ser luego de una definición de esta magnitud.

Las horas posteriores a la consagración del conjunto azulcrema ante Cruz Azul se vieron repletas de especulaciones en torno al fallo del juez Marco Antonio Ortiz que fue determinante para el marcador definitivo, en lugar de valorar el buen campeonato realizado por los de André Jardine.

Esta situación no cayó para nada bien en los americanistas, que expresaron su fastidio por las críticas recibidas luego de quedarse con el trofeo y de consolidarse como la institución más ganadora del fútbol mexicano, tras su decimoquinta conquista.

Uno de los que alzó su voz ante los dichos y trascendidos ha sido ni más ni menos que Henry Martin, goleador del equipo azulcrema además de uno de sus máximos referentes dentro de la plantilla, que platicó con la señal de Claro Sports al respecto.

El experimentado delantero hizo mención a un episodio del primer cruce de la serie, para defenderse de los murmullos. “Ahora se quejan del VAR y si revisas mi pie, yo tengo un edema desde el partido de ida con Cruz Azul en el tobillo por el pisotón que me dieron, y no salimos a llorar que ‘ay por el pisotón era un penal y que no me lo marcaron’, yo me tragué el dolor del pie, jugué la final, la jugamos, la ganamos, es merecido y ya está“, sentenció Henry en la entrevista con la cadena televisiva nacional.

Henry Martin marcó el gol que le dio el título al América [Foto: Getty Images]

Además, el artillero recordó lo sucedido cuando el América se sintió perjudicado en la final perdida en 2019 ante Rayados de Monterrey. “Aquella vez perdimos un campeonato y habiendo VAR, nosotros no salimos a llorar, ni a estar diciendo nada, porque al final de cuentas dentro de la cancha tienes que ganar, no es por una acción u otra. Perdimos ese partido en penales, y lo perdimos nosotros, dejando afuera el VAR”, concluyó el goleador de las ‘Águilas’ y de la Selección Mexicana.

Si bien lo planteado por el delantero sigue una lógica y por lo hecho en todo el torneo por el América es muy meritorio, nada quita que pudo haber un error en la conducción del ‘Gato’ Ortiz y así lo piensa también la Comisión Arbitral, que sancionará al réferi por sus decisiones en la final del Torneo Clausura que ya quedó atrás.