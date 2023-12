El mercado de fichajes de invierno en el futbol mexicano no se toma descanso y Toluca no es la excepción. En la antesala de la pretemporada de preparación para el Clausura 2024, se confirmó una nueva partida de la plantilla profesional de los ‘Diablos Rojos’.

Se trata de Fernando Navarro, experimentado mediocentro del conjunto escarlata que prácticamente no sumó minutos en el semestre pasado. Así, emigrará en busca de la continuidad esperada que sí logró en su primera temporada en el club, pero no en el transcurso de los últimos meses.

Fue el propio futbolista formado en la Liga MX quien anunció su salida en las redes sociales, a través de un extenso mensaje de despedida, donde agradeció el trato de la directiva, a sus compañeros, y por sobre todo a la afición.

“Gracias Toluca, les deseo lo mejor y que vengan muchos éxitos”, fue la frase de cierre del texto publicado en su cuenta de Instagram.

En el posteo, el volante de 34 años no contó abiertamente los motivos de su cambio de club, pero es sabido que no estaba conforme con la participación que había tenido a lo largo de todo el 2023, y más precisamente, en el Apertura donde Toluca quedó eliminado tempranamente y él no tuvo la chance de ayudar.

El centrocampista nacido en Ciudad de México había arribado a la institución a mediados del 2022, y desde entonces sumó 47 presentaciones, donde aportó 2 anotaciones y 7 asistencias. El fin de ciclo de un futbolista que supo ser importante tras su llegada pero que luego fue perdiendo consideración hasta irse sin pena ni gloria.