La Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX terminó y, como es usual al final de cada fecha, hay equipos que salen mejor parados que otros para el fin de semana siguiente. El futbol nacional dejó grandes partidos que se dieron entre equipos que objetivos de pelear el título.

Sin duda alguna, el gran ganador del futbol mexicano fue América, quien se quedó con una nueva edición del Clásico Nacional ante Chivas gracias al gol de Ramón Juárez. Cuando estaba entre las cuerdas por su flojo torneo, las Águilas renacieron con un partido clave.

Otros dos equipos que consiguieron victorias muy valiosas son Tigres y Toluca. Por un lado, los Felinos se quedaron con un triunfo clave para no perderle pisada al líder Cruz Azul. Con uno menos desde los 33 minutos del primer tiempo, derrotó 1-0 a Atlético San Luis con gol de Fernando Gorriarán. Los Diablos Rojos golearon 4-0 a Xolos, otro equipo que estaba en los puestos altos de la tabla y también son escoltas de la Máquina Cementera.

Toluca avisa que también puede ser candidato en el torneo. [Foto IMAGO]

Del otro lado, dentro de las grandes decepciones de la fecha se encuentra el derrotado del Clásico Nacional, Chivas. El equipo de Fernando Gago tenía grandes opciones de seguir prendido a la parte alta de la tabla y hundir a su rival de toda la vida, que marchaba en la parte baja de la misma.

Luego, los equipos que terminaron golpeados en la Jornada 7 son Xolos de Tijuana y Pumas. Por un lado, los rojinegros recibieron un cachetazo por parte de Toluca. Del lado de los Auriazules, perdieron ante Necaxa de visitante y sumaron su tercera derrota al hilo. Si bien había arrancado entre las principales posiciones, los Universitarios sufren una caída libre que ya los tiene afuera de la zona de playoffs.

Los partidos para seguir de cerca en la Jornada 8 del Apertura 2024

No habrá que esperar hasta el próximo fin de semana ya que la próxima fecha se jugará entresemana. Los tres encuentros a seguir de la Jornada 8 son América vs. Atlas el martes a las 19:00 horas (Ciudad de México), Atlético San Luis vs. Cruz Azul (mismo día y horario) y Pumas vs. Puebla (miércoles a las 21:05).