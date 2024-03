¿Por qué Héctor Moreno no juega vs. Mazatlán por la Liga MX?

Rayados recibe este domingo a las 19:00hs a Mazatlán por la jornada 11 de la Liga MX. Gracias a las derrotas de Pachuca y Cruz Azul, Monterrey tiene la oportunidad de quedar como único líder si es que gana hoy. Pero deberá hacerlo sin su capitán, ya que Héctor Moreno no estará disponible.

Fernando Ortiz se vio forzado a sustituir al defensa el jueves pasado a los 10 minutos del primer tiempo en el juego ante FC Cincinnati. Héctor Moreno acusó una molestia muscular y tuvo que salir del campo.

Luego de lo sucedido, en las horas siguientes se supo que el capitán de Rayados sufrió una contractura y la misma le impide estar en el partido de este domingo frente a Mazatlán por el Clausura 2024.

¿Cuántos juegos se perderá Héctor Moreno con Rayados?

La lesión no es grave, así que Héctor Moreno no debería estar alejado de las canchas mucho tiempo. Por lo pronto, el defensa está en duda para el juego de vuelta frente a Cincinnati por los octavos de final de la Concachampions y, si no llega para esa fecha, es probable que retorne el próximo domingo ante Atlas.

Los números de Héctor Moreno con Rayados en 2024

Héctor Moreno disputó hasta el momento 12 juegos con Rayados (9 por el Clausura 2024 y 3 por la Concachampions. Y Fernando Ortiz quiere que vuelva cuanto antes porque el capitán será clave en el objetivo de Monterrey de luchar hasta el final en ambos torneos.